Гимнастка Ильтерьякова рассказала, что вдохновляется успехами знаменитых сестер Дины и Арины Авериных

Российская гимнастка София Ильтерякова, одержавшая победу в составе национальной сборной на Играх стран СНГ, рассказала корреспонденту NEWS.ru , что вдохновляется успехами знаменитых сестер Дины и Арины Авериных.

Несмотря на допущенные небольшие ошибки в выступлении, девушка выразила уверенность в способности исправить недостатки в финальной части соревнований и получать максимальное удовольствие от процесса.

Ильтерякова подчеркнула, что победа стала приятным событием, хотя и выявила некоторые слабые моменты, нуждающиеся в дальнейшей работе. Ее тренер Наталья Глемба согласилась с высоким уровнем конкурентоспособности турнира, подчеркнув значимость соревнования после продолжительного отсутствия российских спортсменов на международной арене. Для всей команды, по ее словам, участие стало ценнейшим опытом.