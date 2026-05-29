Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин заявил, что Сафонов может остаться в команде

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Марат Валиуллин заявил, что центральный нападающий команды Илья Сафонов может остаться в команде. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

Ранее появилась информация о возможном переходе 23-летнего форварда в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

По словам Валиуллина, на решение игрока остаться способны повлиять личные обстоятельства — наличие маленьких детей и семьи, а также условия контракта новичка в заокеанской лиге. Он отметил, что в НХЛ распространена практика, когда после подписания молодых хоккеистов их отправляют играть в фарм-клуб.