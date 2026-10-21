Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил расторжение контракта с Гагнидзе нехваткой игрового времени

Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с полузащитником Лукой Гагнидзе из-за нехватки игрового времени. Об этом генеральный директор команды Павел Пивоваров сообщил сайту Metaratings.ru .

По словам Пивоварова, 23-летний хавбек дважды неудачно уходил в аренду, из-за чего стало понятно, что в клубе он не получит много игровой практики. В итоге руководство решило отпустить футболиста на компромиссных условиях, чтобы тот мог продолжить карьеру.

«Динамо» и Гагнидзе расторгли соглашение по согласию сторон 7 октября. Грузинский полузащитник перешел в команду летом 2021 года, провел 55 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт действовал до лета 2027 года.