Гендиректор «Балтики» Измайлов развеял слухи о возможном переходе Бевеева

Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Мингияна Бевеева в петербургский «Зенит» или московское «Динамо». Об этом сообщил « Чемпионат ».

Измайлов подчеркнул, что официальных предложений по игроку не поступало, и обсуждений ухода с самим игроком не велось.

«До открытия трансферного почти три месяца. Сейчас это обсуждать не имеет смысла. Когда трансферное окно откроется, тогда и надо обсуждать», — отметил представитель администрации ФК.

Бевеев активно выступает за «Балтику». Он принял участие в 16 матчах текущего сезона, забив один гол, добавил сайт KP.RU.