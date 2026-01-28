Гендир «Акрона» Клюшев заявил, что клуб не рассматривал отставку главного тренера Тедеева

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в интервью «КП Спорт» сообщил, что в начале сезона вопрос об отставке главного тренера Заура Тедеева не стоял на повестке дня. Несмотря на неудачное начало чемпионата, команда смогла преодолеть трудности и исправить положение.

Клюшев подчеркнул, что руководство клуба полностью доверяло тренерскому штабу.

«Мы вместе попали в эту ситуацию и вместе из нее вышли», — отметил он.

Директор также добавил, что все участники команды понимали причины просадки в результатах. По итогам первого этапа Российской Премьер-Лиги «Акрон» занял девятое место, набрав 21 очко в 18 матчах.