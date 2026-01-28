Гендир «Акрона» Клюшев рассказал, что клуб находится в активной фазе модернизации инфраструктуры академии

Генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев в интервью «КП Спорт» поделился информацией о главных инфраструктурных проектах и сравнил клуб с «Краснодаром».

Клюшев отметил, что сравнения с «Краснодаром» неизбежны, поскольку оба клуба финансируются их собственниками. Однако, по его словам, на данный момент возможности у клубов разные, особенно в плане инфраструктуры. «Акрон» активно занимается модернизацией инфраструктуры академии и строительством новой современной тренировочной базы — это ключевые проекты на ближайшие годы.

На вопрос о строительстве собственного стадиона Клюшев ответил, что у клуба есть понимание, где и как его возвести, а также проектно-сметная документация. Однако владелец клуба Павел Анатольевич Морозов на данный момент сосредоточил внимание на обновлении инфраструктуры академии и строительстве тренировочной базы.

В регионе есть стадион, подходящий для выступлений на уровне РПЛ, поэтому приоритеты клуба расставлены соответствующим образом, хотя они могут измениться в любой момент, добавил собеседник.