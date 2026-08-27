Газизов сообщил, что трансферная кампания махачкалинского «Динамо» в разгаре

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что состав команды может измениться в летнее трансферное окно, передает Metaratings.ru .

Газизов отметил, что трансферная кампания махачкалинского «Динамо» находится в активной стадии. Клуб пока не определился, кто из футболистов останется в команде, а кто может уйти.

«Наша трансферная кампания в самом разгаре. Непонятно, кто останется в команде. Непонятно, кто и куда уедет», — сказал Газизов.

По его словам, интерес есть к Аззи и другим игрокам «Динамо». Если футболисты покинут клуб, им будут искать замены. Газизов добавил, что команда готова к новому сезону РПЛ, однако состав еще может поменяться.

После пяти туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает пятое место с девятью очками. 30 августа команда сыграет с «Рубином» в матче шестого тура, начало — в 20:00 мск.