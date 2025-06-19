Гарбузов: ПСБ профинансирует строительство Ледового дворца в Сколкове

Столичные власти, Российский фонд прямых инвестиций, ПСБ и «Хоккейный город Сколково» заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках строительства мультифункционального спорткомплекса в инновационном центре. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Совокупные инвестиции в реализацию этого проекта составят около 3,5 миллиарда рублей, при этом порядка 1,4 миллиарда вложит правительство Москвы», — рассказал он.

В комплексе можно будет заниматься более чем 15 видами спорта: единоборствами, керлингом, паделом, сквошем и другими. Кроме того, там откроется детская школа, в которой будут учить хоккею и фигурному катанию. Параллельно юные спортсмены будут получать образование в школе, в которой занятия подстроят под график тренировок.

«Это будет наш первый проект „Спорт+Образование“, где одно не мешает другому, а дополняет, делая юного спортсмена гармонично развитой личностью», — рассказал инициатор проекта, основатель школы «Красная машина» Роман Ротенберг.

Стороны взяли на себя обязательство привлекать к проекту инвестиции. Для ПСБ этот проект не первый в своем роде: банк уже открыл 24 Центра уличного баскетбола, профинансировал строительство круглосуточного бассейна в ДНР и так далее.

С 2013 года правительство Москвы заключило 10 концессионных и одно ГЧП-соглашение, по которым инвесторы возводят важные для города объекты. Общий объем инвестиций составил 314 миллиардов рублей.