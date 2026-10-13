Гамовой одобрили визу США для церемонии в Зале славы волейбола

Двукратной олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой одобрили американскую визу для поездки на церемонию введения в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила сама спортсменка, пишет Zvezdanews .

«Ну, я получала визу. Мне было прислано письмо, подтверждающее всю ситуацию: куда я еду, зачем и что… На самом деле, я вообще не волновалась и не переживала — и на эту тему даже не думала», — сказала Гамова.

Свою деятельность она закончила больше 10 лет назад, и ничего «сопутствующего» до принятия в Зал славы не происходило. Теперь, по ее словам, она относится к принятию в Международный зал славы волейбола как к «большой точке» завершения спортивной карьеры.

«Безусловно, это большая радость — понимание признания того, что ты сделал для этого вида спорта. И большая радость от того, что ты являешься частью этого», — отметила Гамова.

Говоря о том, кто еще из российских игроков может войти в Зал славы, она подчеркнула, что конкретно «сложно сказать», так как в России очень много талантливых игроков. При этом, по ее словам, уровень отечественного чемпионата просел, а возможность получения опыта в других чемпионатах она назвала позитивной для сборной.