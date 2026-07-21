Галямин допустил, что ЦСКА тяжело начнет сезон, а потом прибавит
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что команда столкнется с проблемами на старте нового сезона РПЛ, но позже наберет ход, сообщает Metaratings.ru.
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил перспективы команды в следующем сезоне Российской премьер-лиги и нынешний состав клуба.
По его словам, ЦСКА не был активен на трансферном рынке, но не нуждается в серьезном усилении. Галямин отметил, что новому главному тренеру Игдисамову достался хороший состав.
«В начале сезона ЦСКА будет буксовать, но потом обязательно наберет ход», — сказал Галямин.
Он пояснил, что игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера. По мнению Галямина, к концу сезона команда разгонится, а результат будут делать Кисляк и другие молодые футболисты.
Пока ЦСКА не купил ни одного игрока в летнее трансферное окно. В сезоне-2025/26 клуб набрал 51 очко и занял пятое место в РПЛ.