Галямин допустил, что ЦСКА тяжело начнет сезон, а потом прибавит

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что команда столкнется с проблемами на старте нового сезона РПЛ, но позже наберет ход, сообщает Metaratings.ru .

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил перспективы команды в следующем сезоне Российской премьер-лиги и нынешний состав клуба.

По его словам, ЦСКА не был активен на трансферном рынке, но не нуждается в серьезном усилении. Галямин отметил, что новому главному тренеру Игдисамову достался хороший состав.

«В начале сезона ЦСКА будет буксовать, но потом обязательно наберет ход», — сказал Галямин.

Он пояснил, что игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера. По мнению Галямина, к концу сезона команда разгонится, а результат будут делать Кисляк и другие молодые футболисты.

Пока ЦСКА не купил ни одного игрока в летнее трансферное окно. В сезоне-2025/26 клуб набрал 51 очко и занял пятое место в РПЛ.