Футбольный тренер Кафанов объяснил успех Сафонова умением предсказывать действия соперников

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил успех российского вратаря Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка, где он отразил четыре пенальти подряд. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам наставника, достижение голкипера связано с его способностью предсказывать действия соперников. Кроме того, ключевым фактором стало умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Также тренер указал на важность подготовки к серии пенальти. Как пояснил эксперт, обе команды тщательно готовились к этому этапу встречи.

Напомним, что 18 декабря в Катаре состоялся финальный матч за Межконтинентальный кубок ФИФА между ПСЖ и «Фламенго». Основное время завершилось вничью 1:1, и трофей был разыгран в серии пенальти, где Сафонов проявил себя наилучшим образом.