Футбольный клуб «Пари НН» принял решение о продолжении сотрудничества с тренером Вадимом Гараниным

Футбольный клуб «Пари НН» принял решение продолжить сотрудничество с Вадимом Гараниным, который останется на посту главного тренера команды до конца сезона 2026/27. Это решение было озвучено в официальном Telegram-канале клуба, написал сайт newsnn.ru .

Гаранин, который присоединился к команде в конце апреля, смог добиться результатов, которые удовлетворили руководство клуба. В новом сезоне ему будут помогать Алексей Гусев и Дмитрий Комбаров. Также в тренерский штаб вошли специалисты по физической подготовке — Илья Гердт и Андрей Пустовит, а Евгений Костенко займет позицию тренера вратарей.

В то же время клуб сообщил о расставании с двумя специалистами — Ренатом Сабитовым и Джордже Пантичем, у которых истекли контракты.

Кроме того, 10 июня «Пари НН» начал первый тренировочный сбор, который пройдет в Саранске и продлится до 21 июня. В рамках этого сбора команда проведет два контрольных матча: 16 июня они встретятся с «Уфой», а 21 июня — с «Ротором». Эти матчи позволят команде проверить свои силы и подготовиться к предстоящему сезону.