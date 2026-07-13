Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контрактов с защитником Крутовских и голкипером Фадеевым

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контрактов сроком на три года с защитником Артемом Крутовских и голкипером Семеном Фадеевым, однако ближайший сезон оба игрока проведут в аренде в ивановском клубе «Текстильщик». Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

19-летний защитник Артем Крутовских ранее выступал за «Спартак-2» и песчанокопскую «Чайку», где в сезоне 2025/2026 провел 30 матчей, а также регулярно вызывается в молодежную сборную России (U21). Голкипер Семен Фадеев, которому тоже 22 года, по итогам минувшего сезона стал рекордсменом Лиги PARI по числу сыгранных встреч, отстояв все 34 матча за «Чайку» из 34 возможных.

В официальном обращении клуба новичкам пожелали успешно провести предстоящий сезон в городе двух «Н».