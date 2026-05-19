Футболисты «Зенита» привезли чемпионский кубок в Петербург

Футбольный клуб «Зенит» вернулся в Санкт-Петербург с чемпионским кубком РПЛ. В аэропорту Пулково команду с победой пришли поздравить многочисленные болельщики. Подробности встречи опубликовала «Звезда» .

Игроки рассказали, что заключительная встреча с «Ростовом» в рамках 30-го тура была сложной. Перед последним туром «Зенит» опережал «Краснодар» всего на одно очко, и для сохранения лидерства петербуржцам нужна была победа.

«Тяжелая была погода, тяжело дышалось, но мы забили быстрый гол и довели игру до победы», — поделился полузащитник Максим Глушенков.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Зенита». В начале встречи единственный мяч забил с пенальти Александр Соболев. Для него и для защитника Игоря Дивеева этот чемпионский титул стал первым.

Главный тренер команды Сергей Семак выразил благодарность «Краснодару» за упорную борьбу и отметил, что наставник «быков» Мурад Мусаев поздравил его с победой одним из первых.