Футболистка Гаспарян назвала игры на домашнем стадионе серьезным преимуществом в «Финале четырех» Кубка России

Футболистка Татьяна Гаспарян в интервью газете «Петербургский дневник» поделилась своими мыслями о предстоящем «Финале четырех» Кубка России и рассказала о том, как футбол стал частью ее жизни.

Гаспарян начала заниматься футболом в детстве, когда жила в Анапе. Рядом с домом была площадка, где дети постоянно играли в футбол. Татьяна влюбилась в этот вид спорта и вскоре попала в хорошую команду благодаря знакомому тренеру.

Переезд в Санкт-Петербург стал важным этапом в карьере Гаспарян. Она попала в спортивную школу олимпийского резерва № 2 Невского района и начала выступать за местный клуб. Однако адаптация к петербургскому климату далась ей непросто.

Сейчас Татьяна играет за женский футзальный «Кристалл». Команда ставит перед собой высокие цели и стремится побеждать во всех турнирах. В предстоящем «Финале четырех» Кубка России «Кристалл» будет играть против «Норманочки» из Нижнего Новгорода. Гаспарян считает эту команду своим главным соперником и отмечает, что поддержка болельщиков на домашнем стадионе станет серьезным преимуществом.

Кроме того, Гаспарян призналась, что мечтает попробовать свои силы в зарубежном клубе.

«Очень хочется попробовать свои силы и поиграть хотя бы один сезон в зарубежном клубе. В Испании, Италии или Португалии», — поделилась спортсменка.