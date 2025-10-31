Футболист Вьештица заявил, что сейчас у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Вьештица отметил, что начало сезона оказалось неудачным для команды, но теперь чемпионат проходит в конкурентной среде.

«Теперь у „Зенита“ пять конкурентов в борьбе за „золото“. Это плюс для всего российского футбола», — заявил спортсмен.

После 13 сыгранных матчей «Зенит» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков.