Футболист Веденеев заявил, что расставание с Венделом и Клаудиньо станет проблемой для «Зенита»

По мнению Сергея Веденеева, бывшего игрока «Зенита» и олимпийской сборной, а также чемпиона и обладателя Суперкубка СССР, потеря Вендела и Клаудиньо станет серьезной проблемой для чемпионов России. Об этом сообщил «Петербургский днневник».

По словам спортсмена, уход любого игрока нарушает устоявшиеся связи и разрушает существующую игровую модель. Это происходило каждый раз, когда покидали команду такие футболисты, как Дзюба, Азмун, Ракицкий, Малком и Кузяев. Каждый раз потом приходилось тратить время на адаптацию и поиск замены, отметил эксперт.

Веденев также подчеркнул, что оба бразильца, которые могут покинуть Санкт-Петербург в ближайшее время, играют ключевую роль в атакующей игре команды.