Футболист Умяров рассказал, что не обращал внимания на обсуждения в период невызова в сборную

Полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Наиль Умяров поделился с сайтом «Спорт-Экспресс» впечатлениями о времени, когда его не приглашали в сборную, несмотря на важную роль в клубе.

Футболист отметил, что не предпринимал никаких особых действий — просто продолжал тренироваться и работать. По его словам, в этой ситуации не было ничего необычного.

Как пояснил Умяров, он старался не обращать внимания на публикации в СМИ, хотя был в курсе активного обсуждения его невызова. Он подчеркнул, что такое внимание доставляло ему только дискомфорт из-за постоянных вопросов от окружающих, добавил «Спорт», проект сайта KP.RU.