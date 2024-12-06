Футболист Угальде заявил, что оправдал заплаченные за него «Спартаком» 13 млн евро
По словам пападающего ФК «Спартак» Манфреда Угальде, его переход в клуб оправдал ту цену, в которую обошелся трансфер. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
Нападающий перешел в «Спартак» в январе этого года. Трансфер футболиста обошелся клубу в 14 миллионов евро.
И Угальде считает, что оправдал вложенные средства. В это сезоне на его счету 14 голов, которые он забил в 17 матчах, благодаря чему стал первым в списке лучших бомбардиров лиги, добавила «Москва.ру».
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