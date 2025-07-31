Футболист ЦСКА Файзуллаев перешел в турецкий клуб «Истанбул»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сменил клубную прописку. Хавбек сборной Узбекистана продолжит карьеру в чемпионате Турции; он подписал соглашение с «Истанбулом». Об этом сообщила « Свободная пресса ».

Контракт 21-летнего игрока с турецким клубом рассчитан на пять лет. За одного из своих лидеров российская команда получила финансовую компенсацию в размере 7,5 миллиона евро (почти 700 миллионов рублей). Кроме того, московский клуб будет иметь 10% от суммы последующей перепродажи спортсмена.