Футболист Тимофеев перешел в «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе российского полузащитника Артема Тимофеева. Об этом сообщил сайт «КП Спорт» со ссылкой на сайт клуба.
Футболист заключил соглашение по схеме «1+1». Последним клубом игрока был «Ахмат», который он покинул на правах свободного агента.
Отмечается, что до «Ахмата» Тимофеев выступал за «Спартак». В сезоне-2023/24 футболист провел в РПЛ 26 матчей и забил два гола.
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