Футболист Сычев заявил, что на мысли возобновить карьеру повлиял гол Ари в Кубке России

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал в интервью Metaratings.ru о причинах возможного возвращения в профессиональный футбол.

Спортсмен рассматривает предложение омского клуба «Иртыш».

«Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл две-три недели минимум», — отметил Сычев.

По его словам, решение возобновить карьеру сформировалось под влиянием ярких выступлений известных медийных футболистов, например Александра Медведева. Кроме того, роль сыграл гол бразильца Ари в составе медийной команды Кубка России, добавил игрок.