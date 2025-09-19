Футболист Сычев заявил, что на мысли возобновить карьеру повлиял гол Ари в Кубке России
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал в интервью Metaratings.ru о причинах возможного возвращения в профессиональный футбол.
Спортсмен рассматривает предложение омского клуба «Иртыш».
«Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл две-три недели минимум», — отметил Сычев.
По его словам, решение возобновить карьеру сформировалось под влиянием ярких выступлений известных медийных футболистов, например Александра Медведева. Кроме того, роль сыграл гол бразильца Ари в составе медийной команды Кубка России, добавил игрок.