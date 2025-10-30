Футболист Сычев поддержал идею с ужесточением лимита на легионеров

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался в поддержку идеи ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил сайт RG.RU .

Спортсмен назвал предложение хорошей стратегией для развития молодежного футбола. По его мнению, нововведение заставит клубы больше внимания уделять собственным академиям, а не искать легкие пути.

«Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения», — спрогнозировал футболист.

Сейчас обсуждается вариант сокращения лимита до 10 легионеров в заявке с правом одновременного выхода пятерых на поле, добавил сайт KP.RU.