Футболист Сутормин заявил, что вернется в «Зенит» в конце сезона | 360°

06 мая 2024, 13:15
Футболист Сутормин заявил, что вернется в «Зенит» в конце сезона
Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Алексей Сутормин заявил, что вернется в команду после завершения сезона. Игроку предстоит разговор с руководством и тренерским штабом, сообщил сайт «Евро-Футбол.ру».
Футболист подчеркнул, что у клуба есть все шансы выиграть чемпионат. Это произойдет при условии хороших результатов на оставшихся матчах.
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Сейчас клубу важно «постараться спастись от вылета» и спокойно доиграть сезон, отметил Сутормин.
Футбол
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