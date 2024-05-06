Футболист Сутормин заявил, что вернется в «Зенит» в конце сезона | 360°

Спорт 06 мая 2024, 13:15 Футболист Сутормин заявил, что вернется в «Зенит» в конце сезона

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Алексей Сутормин заявил, что вернется в команду после завершения сезона. Игроку предстоит разговор с руководством и тренерским штабом, сообщил сайт «Евро-Футбол.ру».

Футболист подчеркнул, что у клуба есть все шансы выиграть чемпионат. Это произойдет при условии хороших результатов на оставшихся матчах.

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Сейчас клубу важно «постараться спастись от вылета» и спокойно доиграть сезон, отметил Сутормин.