Футболист Сутормин перешел из «Зенита» в «Ростов»
Российский футболист, полузащитник Алексей Сутормин покинул петербургский «Зенит» и перешел в футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщила «Свободная пресса».
Игрок будет выступать за «Ростов» на правах аренды. Соглашения с ним рассчитано до конца сезона-2024/25.
Отмечается, что Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего за петербуржскую команду он провел 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
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