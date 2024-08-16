Футболист Сутормин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Российский футболист, полузащитник Алексей Сутормин покинул петербургский «Зенит» и перешел в футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщила «Свободная пресса».

Игрок будет выступать за «Ростов» на правах аренды. Соглашения с ним рассчитано до конца сезона-2024/25.

Отмечается, что Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего за петербуржскую команду он провел 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.