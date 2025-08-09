Футболист Смирнов поддержал назначение Черчесова в «Ахмате»

Бывший игрок ФК «Ахмат» Дмитрий Смирнов высказался в интервью Metaratings.ru о возвращении тренера Станислава Черчесова в грозненский клуб.

Спортсмен высоко оценил квалификацию наставника, назвав его хорошим кандидатом на соответствующий пост.

«Станислав Саламович еще в первый отрезок работы в „Тереке“ хорошо справлялся. Были хорошие результаты, футбол. <…> Опытный специалист, давал результат всегда. При нем везде была игра», — отметил Смирнов.

Черчесов руководил «Ахматом» с 2011 по 2013 год. О подписании нового соглашения стало известно 6 августа.