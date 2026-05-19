Бывший капитан сборной России по футболу и участник ультрамарафонов Алексей Смертин поделился с RТ своими мыслями о беге.

Он рассказал, что для него бег — это не просто физическая активность, а нечто большее.

«Для меня бег — это не просто медитация, а что-то на уровне экзистенциального опыта. Когда я бегу, я чувствую себя живым, я живу», — заявил спортсмен.

По словам Смертина, такое занятие помогает ему прийти в гармонию и признать важность диалога с собой. Бег в одиночестве позволяет ему уйти в свой внутренний мир и абстрагироваться от происходящего вокруг.