Футболист Смертин посоветовал новичкам начинать забеги с «соток»

Бывший капитан сборной России по футболу и участник ультрамарафонов Алексей Смертин рассказал о подготовке к экстремальным забегам. Об этом сообщил RT .

Спортсмен подчеркнул, что для подготовки к суточному марафону необходимо регулярно участвовать в забегах на 100 километров и более.

«Начните с „соток“, то есть с забегов на 100 километров. Лучше сразу ориентироваться на дистанции 130-150 километров, если планируете в итоге взяться за суточный бег», — посоветовал футболист.

По его словам, во время суточного забега условия постоянно меняются, и это влияет на организм. После последнего забега Смертин до сих пор не восстановил ноги, хотя прошло уже две недели.