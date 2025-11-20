Футболист Шишкин назвал Черчесова хорошим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказал точку зрения касательно возможных кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Футболист напомнил о неудачном обсуждении кандидатуры Курбана Бердыева.

«Просто у статусных тренеров есть своя специфика и свои условия, на которые клуб, может быть, не готов, поэтому стадия переговоров — тоже важный момент», — отметил спортсмен.

Идеальной фигурой он назвал Станислава Черчесова, который недавно вернулся к тренерской деятельности после перерыва. Этот наставник знает специфику российского футбола, подчеркнул Шишкин.