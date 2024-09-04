Футболист Семшов: у «Спартака» есть игроки на позицию Глебова из «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов объяснил, почему трансфер капитана «Ростова» Данила Глебова в «Спартак» может сорваться. Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

По словам футболиста, переход Глебова не является обязательным для красно-белых.

«У „Спартака“ на его позиции есть футболисты. Не думаю, что Глебов во что бы то ни стало нужен „Спартаку“», — высказался Семшов.

Он также отметил, что подобный перебор в команде приводит к нездоровой конкуренции. Футболист негативно оценил ситуацию, при которой несколько человек претендуют на место.