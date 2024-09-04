Футболист Семшов: потеря игроков Глушенкова и Вендела отразилась на «Зените»

Экс-игрок сборной России по футболу Игорь Семшов прокомментировал череду неудач петербургского ФК «Зенит» на старте сезона в РПЛ. Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

Напомним, сине-бело-голубые сыграли вничью с «Химками» и «Спартаком». Такой результат не сильно повлиял на команду, заявил спортсмен.

«Я бы не сказал, что „Зенит“ буксует. Но после феерического старта начали выпадать некоторые футболисты», — отметил Семшов.

По его мнению, на клубе отразилась потеря ключевых игроков Максима Глушенкова и Вендела.