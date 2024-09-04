Футболист Семшов: главный тренер «Спартака» Станкович пока не дошел до звания «крутого наставника»
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов отказался называть главного тренера «Спартака» Деяна Станковича «крутым наставником». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU.
По мнению эксперта, Станкович не дошел до данного звания, так как «пока ничего не выиграл».
«Он тренер, который выполняет свою работу. Крутизна тренера — это долголетие в футболе и те клубы, которые он возглавляет. Думаю, Деян пока не ставит таких глобальных задач», — высказался Семшов.
Однако он отметил, что при Станковиче клуб изменился в лучшую сторону, ведь команда побеждает и набирает очки. В заключение футболист пожелал тренеру удачной карьеры.