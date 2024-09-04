Футболист Семшов: ФК «Динамо» не хватает еще одного нападающего

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов дал интервью «Спорту», проекту сайта KP.RU. В ходе беседы он перечислил самые проблемные зоны московского ФК «Динамо».

По мнению эксперта, команде не хватает еще одного нападающего. Именно эту позицию он назвал самой слабой.

«Его необязательно искать в России, можно и за рубежом. Главное, чтобы была подмога», — отметил Семшов.

Спортсмен также добавил, что клубу мешает брать титулы отсутствие чемпионской психологии.

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