Футболист Семшов: ФК «Динамо» не хватает еще одного нападающего

По мнению эксперта, команде не хватает еще одного нападающего. Именно эту позицию он назвал самой слабой.

«Его необязательно искать в России, можно и за рубежом. Главное, чтобы была подмога», — отметил Семшов.

Спортсмен также добавил, что клубу мешает брать титулы отсутствие чемпионской психологии.