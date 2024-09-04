Футболист Семшов: эмоциональный всплеск может сыграть на руку Соболеву в «Зените»

Экс-игрок сборной России по футболу Игорь Семшов дал интервью «Спорту», проекту сайта KP.RU. В ходе беседы он объяснил, почему футболист Александр Соболев может показать сильные стороны с первых матчей за «Зенит».

По мнению эксперта, участнику команды сыграет на руку эмоциональный всплеск. Именно он поможет продемонстрировать хороший уровень.

«Для начала Александру нужно выйти на поле, почувствовать своих партнеров», — отметил Семшов.

Он также добавил, что Соболев однозначно выиграл от перехода в петербургский клуб.

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