Футболист «Ростова» Сулейманов назвал болезненным уход тренера Альбы

Футболисты «Ростова» тяжело восприняли уход главного тренера Джонатана Альбы, однако уже привыкли к требованиям Дмитрия Кириченко. Об этом нападающий команды Тимур Сулейманов сообщил сайту Metaratings.ru .

По словам форварда, игроки сохранили с Альбой хорошие отношения, но расставание вышло непростым, так как ради наставника они были готовы «биться и убиваться на поле».

Сулейманов добавил, что сменивший его Кириченко подбадривает футболистов и верит в них, а команда уже адаптировалась к новым требованиям.

Альба покинул клуб 24 сентября, а спустя два дня пост главного тренера занял Кириченко. После 10 туров РПЛ ростовчане с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.