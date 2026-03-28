Футболист Погребняк предположил, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам спортсмена, с «Краснодаром» и «Зенитом» можно играть, у них можно добывать очки. Их нельзя назвать недосягаемыми, но они стабильнее остальных клубов РПЛ, отметил футболист.

«Все указывает на то, что „Краснодар“ и „Зенит“ разыграют чемпионство. В это противостояние уже никто не вклинится», — предположил Погребняк.

После 22 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.