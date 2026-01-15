Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал решение Ульви Бабаева остаться в команде. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Игрок продлил контракт с клубом до июня 2029 года с возможностью дальнейшего пролонгирования еще на один сезон.

«Продление контракта Бабаева — хорошая новость для „Динамо“ и самого футболиста», — отметил эксперт.

Он назвал логичным решение спортсмена. По словам Пименова, перспективы перехода в московский «Спартак» выглядели менее заманчивыми: конкуренция там значительно выше, да и шансы регулярно появляться на поле были бы минимальны.