Футболист Непомнящий заявил, что тренерская карьера Дзюбы будет зависеть от его требований к себе

Сложно заранее предположить, как именно тренером станет Артем Дзюба. Об этом «Инфо24» рассказал бывший футболист и тренер Валерий Непомнящий.
Таким образом он прокомментировал слова Артема Дзюбы о том, что все бывшие футболисты становятся невыносимыми тренерами. Непомнящий отметил, что не может согласиться с этим утверждением, потому что не обладает достаточными статистическими данными.
Он добавил, что то, каким тренером будет Дзюба, зависит от него. В частности, от того, насколько высокие требования он будет к себе предъявлять и насколько будет стремиться к самосовершенствованию.
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