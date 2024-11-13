Футболист Непомнящий заявил, что тренерская карьера Дзюбы будет зависеть от его требований к себе

Сложно заранее предположить, как именно тренером станет Артем Дзюба. Об этом «Инфо24» рассказал бывший футболист и тренер Валерий Непомнящий.

Таким образом он прокомментировал слова Артема Дзюбы о том, что все бывшие футболисты становятся невыносимыми тренерами. Непомнящий отметил, что не может согласиться с этим утверждением, потому что не обладает достаточными статистическими данными.

Он добавил, что то, каким тренером будет Дзюба, зависит от него. В частности, от того, насколько высокие требования он будет к себе предъявлять и насколько будет стремиться к самосовершенствованию.