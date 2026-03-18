Футболист Мостовой заявил, что Сафонов заслуженно стал основным голкипером ПСЖ

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал выступление российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Матч завершился уверенной победой парижан со счетом 3:0. Сафонов провел на поле все 90 минут, уже в начале встречи отдав голевую передачу на Хвичу Кварацхелию, а также совершил девять сейвов.

«Сафонов попал в одну из самых сильных команд Европы, получает удовольствие от футбола и от жизни. <…> Сейчас он зарекомендовал себя и заслуженно стал основным голкипером», — отметил спортсмен.

При этом он добавил, что не увидел ничего особенного в результативной передаче игрока на поле.