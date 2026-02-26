Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой заявил NEWS.ru , что Хуан Карлос Карседо — нормальная кандидатура на пост главного тренера московской команды.

По словам спортсмена, в клубе уже пробовали множество различных наставников.

«Даже людей, которые в футбол никогда не играли, назначали главными тренерами», — отметил он.

Бывший игрок вспомнил, что Карседо уже работал в «Спартаке», будучи ассистентом Унаи Эмери. Мостовой добавил, что все будет зависеть от результатов команды.