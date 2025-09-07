Футболист Мостовой раскритиковал первую половину встречи сборной России с Иорданией

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой в интервью Metaratings.ru прокомментировал нулевую ничью российской сборной с командой Иордании в рамках BetBoom-товарищеского матча. Игра состоялась на арене «Лукойл».

«Первый тайм был очень плохой. Повезло, что иорданцы нам не забили. После перерыва было лучше», — отметил Мостовой.

Футболист подчеркнул, что Россия столкнулась с посредственным соперником, поскольку команда Иордании пробилась на чемпионат мира лишь благодаря изменениям формата турнира. Однако, несмотря на слабый уровень оппонентов, российские футболисты испытывали трудности даже в игре с ними.

Мостовой также выразил сомнения относительно совмещенной должности Валерия Карпина, подчеркнув, что отсутствие официальных матчей снимает ответственность за итоговые результаты. Тем не менее, бывший игрок отметил необходимость подготовки к будущим международным турнирам.