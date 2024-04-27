Футболист Мостовой: легкой победы «Зенита» в матче против «Динамо» ожидать не стоит | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 14:50 Футболист Мостовой: легкой победы «Зенита» в матче против «Динамо» ожидать не стоит

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Петербургский клуб «Зенит» вряд ли легко обыграет московское «Динамо» в предстоящем матче в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение выразил бывший игрок сборной России Александр Мостовой сайту Metaratings.

«„Динамо“ тоже все понимает. Поэтому не жду здесь легкой победы. Тем более „Зенит“ сейчас в таком состоянии и думает: „Ничего себе, мы же можем проигрывать“», — сказал он.

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Мостовой также подчеркнул, что петербургский клуб ждет непростой выезд, за этим матчем будет интересно наблюдать.

Как сообщил RT, матч «Динамо» — «Зенит» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 28 апреля.