Футболист Мор назвал Талалаева и Мусаева лучшими тренерами 2025 года

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшим тренером 2025 года. Об этом сообщил Metaratings.ru.

Спортсмен выделил сразу две кандидатуры.

«Лучший тренер 2025 года? Очень сложный выбор между [Андреем] Талалаевым и [Мурадом] Мусаевым. Андрей Викторович произвел нереальный фурор с „Балтикой“. До этого никому такое не удавалось», — отметил игрок.

Он также обратил внимание на успехи Мусаева. Наставнику «Краснодара» удалось избежать традиционного падения после завоевания первого титула чемпиона и усилить коллектив, пояснил футболист.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте