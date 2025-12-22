Футболист Мор назвал Талалаева и Мусаева лучшими тренерами 2025 года

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшим тренером 2025 года. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен выделил сразу две кандидатуры.

«Лучший тренер 2025 года? Очень сложный выбор между [Андреем] Талалаевым и [Мурадом] Мусаевым. Андрей Викторович произвел нереальный фурор с „Балтикой“. До этого никому такое не удавалось», — отметил игрок.

Он также обратил внимание на успехи Мусаева. Наставнику «Краснодара» удалось избежать традиционного падения после завоевания первого титула чемпиона и усилить коллектив, пояснил футболист.