Футболист Миранчук покинет клуб «Локомотив»

Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России покинет команду. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».

Руководство «Локомотива» поблагодарило футболиста за время, проведенное в клубе и вклад в достижения.

Отмечается, что Миранчук вышел на поле в основном составе команды в 2013 году. Всего за «Локомотив» он провел 217 матчей, став чемпионом, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка.

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