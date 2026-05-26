Футболист Матерацци заявил, что матчи с российскими клубами всегда были непростыми

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о матчах против российских клубов в Лиге чемпионов. Об этом сообщил Metaratings.ru .

На вопрос о самых запоминающихся встречах с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА Матерацци отметил, что все эти игры были сложными и требовали максимальной концентрации.

«Соперник всегда старался дать бой», — отметил футболист.

Матерацци провел пять матчей против российских клубов в Лиге чемпионов: дважды играл с «Локомотивом», дважды — со «Спартаком», один раз — с ЦСКА.