Футболист Марадишвили останется в «Пари НН» на сезон-2024/25 | 360°

Спорт 07 мая 2024, 19:01 Футболист Марадишвили останется в «Пари НН» на сезон-2024/25

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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» договорился с «Локомотивом» об аренде полузащитника Константина Марадишвили на сезон-2024/25. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что игрок на правах аренды перешел в нижегородскую команду из столичного клуба в декабре прошлого года. В начале апреля полузащитник получил травму, за «Пари НН» он провел три встречи.

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Как сообщил RT, «Пари НН» занимает 11‑е место в таблице чемпионата России.