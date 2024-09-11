Футболист Мангаш перешел в московский «Спартак»
Португальский футболист Рикарду Мангаш перешел из «Виктории Гимараэш» в московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Контракт с полузащитником будет действовать два года. За команду он будет играть под номером «29».
Отмечается, что ранее 26-летний футболист также выступал за «Боавишту» и «Бордо». Столичный «Спартак» заплатил за Мангаша сумму в размере 2,5 миллиона евро.
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