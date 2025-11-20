Футболист Мамаев высоко оценил успехи игрока «Локомотива» Батракова
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал успехи 20-летнего игрока «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По словам спортсмена, Батраков демонстрирует высокий уровень игры и обладает большим потенциалом.
«Алексей привязан к своей позиции и эффективен на ней. Он не боится брать на себя ответственность», — отметил футболист.
Он также обратил внимание на впечатляющую статистку Батракова и предположил, что его ждет запоминающаяся карьера.
