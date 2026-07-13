Футболист Майга рассказал, что «Факел» очень заинтересован в его переходе

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга после победы над «Ротором» в матче первого тура Лиги PARI прокомментировал слухи о своем переходе в воронежский «Факел». Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам спортсмена, «Факел» проявляет большой интерес к его трансферу.

«Пока не могу точно сказать, что будет дальше. <…> Но последнее слово остается за руководством „Нижнего Новгорода“ — сейчас все зависит от их решения», — объяснил футболист.

При этом хавбек признался, что ему будет непросто покинуть команду, так как он провел в ней почти пять лет и считает Нижний Новгород родным городом.