Футболист Ловчев заявил, что за 2025 год уровень РПЛ не изменился

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о состоянии Российской Премьер-лиги (РПЛ) и конкуренции за чемпионский титул. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам Ловчева, уровень РПЛ остался неизменным в течение 2025 года.

«За чемпионство и выживание борются одни и те же команды. У кого есть деньги, тот и идет в лидерах», — высказался спортсмен.

Оценивая реальную конкурентоспособность лиги, Ловчев подчеркнул важность международных соревнований, которые служат индикатором уровня внутреннего первенства.